Новости 30 октября: план открытия авиапространства Украины, реформа Счетной палаты

О Счетной палате. Верховная Рада поддержала в целом законопроект №10044-д о реформе Счетной палаты.

О зарплатах прокуроров. Верховная Рада Украины поддержала правку №155 по бюджетному законопроекту на 2025 год, которая отменяет повышение зарплат прокуроров на 37%.

Об обысках в БЭБ. Государственное бюро расследований проводит обыски в Одесском управлении Бюро экономической безопасности.

Об открытии воздушного пространства. Министерство развития общин совместно с Государственной авиационной службой, "Украэрорухом", Командованием Воздушных Сил и руководителями международных аэропортов представили дорожную карту по открытию воздушного пространства Украины в условиях военного положения.

Реклама:

О дронах. Государство в 2023 году переплатило почти 600 млн грн при закупке дронов Autel EVO MAX 4T для нужд Вооруженных Сил Украины в рамках проекта "Армия дронов".

Эксклюзивы ЭП:

Битва за свет продолжается. Репортаж с ТЭС, которую разрушили россияне

Реклама:

ЭП побывала на одной из теплоэлектростанций, уничтоженной российской ракетой. Как энергетики восстанавливают ТЭС, чтобы дать украинцам тепло и свет?

Как опустошаются российские склады военной техники?

О чем свидетельствует анализ спутниковых снимков остатков военной техники россиян на складах хранения?