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Рада підтримала реформу Рахункової палати

Середа, 30 жовтня 2024, 11:27 - Віктор Волокіта

Верховна Рада підтримала в цілому законопроєкт №10044-д про реформу Рахункової палати.

Про це повідомив народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк. 

За відповідне рішення проголосували 240 нардепів.

У документі передбачені наступні новації:

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  • конкурс з переважним правом голосу міжнародних експертів для відбору нових членів Палати;
  • політична та фінансова незалежність Рахункової палати;
  • скорочення членів з 13-ти до 11-ти ;
  • надання Рахунковій палаті повноважень щодо проведення аудитів коштів місцевих бюджетів та комунальних підприємств, позабюджетних фондів, коштів, отриманих від міжнародних партнерів, а також консолідованої фінансової звітності суб’єктів державного сектору та бюджетів;
  • зобов’язання Рахункової палати кожні п’ять років проходити зовнішнє оцінювання своєї діяльності і встановлення особливого порядку проведення такого оцінювання на перехідний період та інше;
  • приведення роботи відповідно до міжнародних стандартів INTOSAI;
  • створення чітких парламентських процедур, в яких профільні комітети Ради зобовʼязані розглядати звіти Рахункової палати та моніторити виконання її рекомендацій.

Железняк наголосив, що ухвалення закону є вимогою Міжнародного валютного фонду та США.

Нагадаємо:

Верховна Рада проголосувала за реформу Рахункової палати у першому читанні у вересні. 

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