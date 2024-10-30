В одному з регіональних управлінь БЕБ проводять обшуки – джерела
Державне бюро розслідувань проводить обшуки в Одеському управлінні Бюро економічної безпеки.
Про це "Економічній правді" повідомили джерела в правоохоронних органах.
Повідомляється, що йдеться про розслідування справи щодо тіньового "зернового коридору" та можливого ухилення від сплати податків.
Нагадаємо:
Раніше, детективи Бюро економічної безпеки України (БЕБ) у Київській області викрили компанію-експортера, яка навмисне ухилилася від сплати податків в особливо великих розмірах.
Зазначається, що керівник компанії, що займається експортом сільськогосподарської продукції, навмисне не відобразив у декларації з податку на прибуток операції з отримання зернових культур, які надалі планували експортувати до країн ЄС.
Таким чином, компанія ухилилася від сплати 12,6 млн грн податків.