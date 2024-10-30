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В одному з регіональних управлінь БЕБ проводять обшуки – джерела

Середа, 30 жовтня 2024, 15:23 - Артур Крижний

Державне бюро розслідувань проводить обшуки в Одеському управлінні Бюро економічної безпеки.

Про це "Економічній правді" повідомили джерела в правоохоронних органах.

Повідомляється, що йдеться про розслідування справи щодо тіньового "зернового коридору" та можливого ухилення від сплати податків.

Нагадаємо:

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Раніше, детективи Бюро економічної безпеки України (БЕБ) у Київській області викрили компанію-експортера, яка навмисне ухилилася від сплати податків в особливо великих розмірах.

Зазначається, що керівник компанії, що займається експортом сільськогосподарської продукції, навмисне не відобразив у декларації з податку на прибуток операції з отримання зернових культур, які надалі планували експортувати до країн ЄС.

Таким чином, компанія ухилилася від сплати 12,6 млн грн податків. 

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податки БЕБ
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