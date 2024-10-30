Владелец разработчика игры STALKER уплатил всю сумму за покупку гостиницы "Украина"

Средства от продажи гостиницы "Украина" компании "Ола Файн" Максима Криппы полностью поступили в государственный бюджет.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда госимущества.

Успешный аукцион по приватизации гостиницы "Украина" был проведен 18 сентября. Объект продали за 2,51 млрд грн, что в 2,4 раза превышает начальную цену в 1,05 млрд грн.

Победитель аукциона оплатил стоимость объекта и НДС в сумме более 3 млрд грн.

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Напомним:

Фонд государственного имущества 18 сентября провел аукцион по приватизации гостиницы "Украина" в центре Киева. Победителем торгов стало ООО "Ола Файн" Максима Криппы.

Отель "Украина" нуждается в капитальном ремонте и его планируют обновить уже после войны.

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Криппа в 2023 году купил столичный бизнес-центр "Парус" у Вадима Столара, в 2020 году - отель "Днепр" на ул. Крещатик в Киеве у Фонда госимущества Украины

В июле 2022 года Криппа стал известным благодаря приобретению киберспортивного клуба, чемпиона мира, NAVI. Издание Forbes сообщало, что сделка о передаче прав на NAVI состоялась еще в 2018 году.

Позже стало известно, что Криппа приобрел компанию-разработчика игры S.T.A.L.K.E.R. - GSC Game World.