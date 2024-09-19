 Український експорт: вікно відкривається?
Всі розділи
Укр / Рус

Готель "Україна" потребує капремонту, який проведуть після війни – Кріппа

Четвер, 19 вересня 2024, 15:48 - Артур Крижний

Готель "Україна" потребує капітального ремонту і його планують оновити вже після війни.

Про це в інтерв'ю Forbes Ukraine повідомив підприємець Максим Кріппа, чия компанія перемогла в приватизації готелю.

За його словами, стан, в якому перебуває готель, потребує капітальної реновації.

"Але найголовніше, на що ми чекаємо, це перемога України. Після цього ми плануємо оновити готель "Україна", який залишиться символом країни та окрасою нашої столиці", - розповів він.

Реклама:

Кріппа висловив впевненість, що після перемоги України ділова активність почне швидко зростати й готельний бізнес знову стане актуальним.

Нагадаємо:

Фонд державного майна 18 вересня провів аукціон з приватизації готелю "Україна" в центрі Києва. Переможцем торгів стало ТОВ "Ола Файн" Максима Кріппи.

Реклама:
готелі
Реклама:
Матеріали за темою
Новини 18 вересня: приватизація готелю "Україна", пів трильйона на оборону 18 вересня 2024, 21:00
У Києві дозволили будувати 10-поверховий готель на Хрещатику 20 серпня 2024, 13:51
"Надія" заплатила 480 млн за приватизований готель "Козацький" у центрі Києва  13 серпня 2024, 16:09
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті