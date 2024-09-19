Готель "Україна" потребує капремонту, який проведуть після війни – Кріппа

Готель "Україна" потребує капітального ремонту і його планують оновити вже після війни.

Про це в інтерв'ю Forbes Ukraine повідомив підприємець Максим Кріппа, чия компанія перемогла в приватизації готелю.

За його словами, стан, в якому перебуває готель, потребує капітальної реновації.

"Але найголовніше, на що ми чекаємо, це перемога України. Після цього ми плануємо оновити готель "Україна", який залишиться символом країни та окрасою нашої столиці", - розповів він.

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Кріппа висловив впевненість, що після перемоги України ділова активність почне швидко зростати й готельний бізнес знову стане актуальним.

Нагадаємо:

Фонд державного майна 18 вересня провів аукціон з приватизації готелю "Україна" в центрі Києва. Переможцем торгів стало ТОВ "Ола Файн" Максима Кріппи.

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