Производители нефти ОПЕК обдумывают планы по увеличению добычи

Объединение стран-производителей нефти ОПЕК+ планируют добавить до 2,5 миллиона баррелей в день к предложению уже через чуть больше месяца, но может потребоваться пауза.

Об этом сообщает агентство Bloomberg

Восемь стран-производителей нефти намерены начать постепенное снятие добровольных ограничений на добычу в начале декабря. Однако мнения разделились относительно того, осуществят ли они этот шаг.

Если они это сделают, то рискуют увеличить давление на снижение цен, которые уже упали примерно на 10% с момента объявления плана в июне и резко снизились в последние дни из-за восприятия уменьшения геополитических рисков, пишет агентство.

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Если отложат снова - они уже перенесли ослабление ограничений с начала октября - это будет выглядеть как потеря контроля над рынком.

Объединенные Арабские Эмираты получили специальное право увеличить производство на 300 000 баррелей в следующем году. Использование этого права может помочь убедить страну отложить постепенную отмену добровольных сокращений.

Саудовская Аравия и Россия, которые возглавляют Организацию стран-экспортеров нефти и ее союзников по добыче, могут опираться на ослабление ограничений, пока две страны - Казахстан и Ирак - не придерживаются существующих целевых показателей. Ни одна из них не имеет плана, который бы точно восстановил доверие среди партнеров.

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У группы немного времени для принятия решения. Покупатели начнут заказывать декабрьские поставки уже в начале следующего месяца, поэтому решение о добыче может появиться уже на этих выходных, пишет Bloomberg.

Напомним:

Страны ОПЕК+ согласились 2 июня продлить большинство своих сокращений добычи нефти на 2024 год, но начать их поэтапную отмену в 2025 году, поскольку группа стремится поддержать рынок на фоне медленного роста мирового спроса.

Россия за неделю до 11 июня нарастила экспорт нефти до 3,53 миллиона баррелей нефти в день, нарушив этим договоренность ОПЕК+ о сокращении добычи.

Саудовская Аравия готова отказаться от своего неофициального целевого уровня цены на нефть в 100 долларов за баррель, готовясь увеличить добычу и вернуть себе долю рынка.

Министр энергетики Саудовской Аравии предупредил, что цены на нефть могут упасть до $50 за баррель, если страны-члены ОПЕК+, которые нарушают договоренности, не будут придерживаться согласованных ограничений на производство.