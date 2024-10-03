"Охматдет" объявил тендер на зимнюю консервацию за 10 млн: в этом году больницу не отремонтируют

Фото: Суспільне Новини

Детская больница "Охматдет" 30 сентября объявила упрощенные закупки на противоаварийные работы стоимостью 9,51 млн грн и технический надзор за ними стоимостью 132 тыс грн.

Об этом пишут "Наші гроші" со ссылкой на систему „Прозорро".

Конечный срок подачи тендерных предложения 9-10 октября. Финансироваться работы и технадзор будут за счет БФ "Таблеточки".

До 15 ноября должны выполнить первоочередные противоаварийные работы по защите от внешнего воздействия здания больницы "Охматдет" на ул. В. Черновола, 28/1, поврежденного взрывом ракеты в июле.

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"Работы будут проведены по закрытию проемов окон и дверей, которые были уничтожены во время ракетной атаки 8 июля этого года. Также нам необходимо закрыть инженерные сети, которые были также уничтожены. И нужно сделать так, чтобы это здание пережило эту зиму, учитывая то, что мы продолжаем здесь оказывать медицинскую помощь", - сказал исполняющий обязанности гендиректора „Охматдета" Александр Урин.

На сайте Минздрава отметили, что "сейчас завершен первый этап инструментального обследования, необходимый для закупки неотложных противоаварийных работ. По его результатам "НИИпроектреконструкция" передали больнице "Охматдет" технические отчеты, сметную документацию, дефектный акт, экспертную оценку (положительную) на первоочередные противоаварийные работы. Экспертную оценку документации выполнили в ГП "Укргосэкспертиза".

Напомним:

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Благотворительный фонд "Охматдет - здоровое детство" отказался переводить деньги на счет больницы.

В июле БО "Благотворительный фонд „Охматдет" выбрал ООО „Буд-технолоджи" победителем тендера за 307 млн грн на ремонт корпуса больницы, который получил повреждения от ракетного обстрела в июле.

В дальнейшем стало известно, что тендер на восстановление "Охматдета" отменят и проведут заново на Prozorro.

5 августа стало известно, что "Охматдет" планирует потратить 14 миллионов на консультанта по ремонту и технадзор. Эти тендеры тоже отменят.

Позже Минздрав начал создавать совет по контролю восстановления "Охматдета".

Корпус "Охматдета" был поврежден в июле в результате российского обстрела.