Boeing привлек $21 миллиард одной из крупнейших в истории продаж собственных акций

Компания Boeing привлекла около $21 миллиарда через расширенную продажу акций, одну из крупнейших в истории публичных компаний, чтобы стабилизировать свои финансы и избежать возможного снижения кредитного рейтинга.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Американский производитель самолетов продал 112,5 миллионов обыкновенных акций по $143 за каждую. Цена была установлена со скидкой около 7,7% от пятничного закрытия на уровне $155,01. Также Boeing реализовал депозитарных акций на сумму $5 миллиардов.

Акции компании упали на 0,5% в предторговый период и снизились примерно на 42% за этот год, что является вторым худшим показателем среди компаний индекса Dow Jones Industrial Average.

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Поступление этих средств решает одну из самых насущных задач нового генерального директора Келли Ортберга на фоне финансовых трудностей компании. Финансовое состояние Boeing уже пострадало из-за пандемии, а ранее - из-за двух аварий самолета 737 Max, который является основной моделью компании. Сейчас ситуацию осложняет забастовка, которая длится уже седьмую неделю и блокирует производство самолетов.

Boeing нуждался в этих средствах, чтобы сохранить инвестиционный рейтинг и финансировать увеличение производства после завершения забастовки. Ожидается, что в четвертом квартале компания потратит около $4 миллиардов наличных, что в целом составит около $14 миллиардов расходов за год. Boeing предполагает, что расходы наличности будут продолжаться и в первой половине следующего года, когда возобновится работа ее заводов, включая линии сбора 737 Max.

Напомним:

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Против последнего предложения Boeing проголосовали 64% рабочих, соответственно оно отклонено.

Забастовщики Boeing в среду 23 октября проголосовали за новое контрактное предложение, которое предусматривает повышение заработной платы на 35% в течение четырех лет, что может положить конец дорогостоящей пятинедельной забастовке.

Boeing объявил о сокращении 10% от общего количества сотрудников.