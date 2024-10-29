Boeing привлек $21 миллиард одной из крупнейших в истории продаж собственных акций
Компания Boeing привлекла около $21 миллиарда через расширенную продажу акций, одну из крупнейших в истории публичных компаний, чтобы стабилизировать свои финансы и избежать возможного снижения кредитного рейтинга.
Об этом сообщает агентство Bloomberg.
Американский производитель самолетов продал 112,5 миллионов обыкновенных акций по $143 за каждую. Цена была установлена со скидкой около 7,7% от пятничного закрытия на уровне $155,01. Также Boeing реализовал депозитарных акций на сумму $5 миллиардов.
Акции компании упали на 0,5% в предторговый период и снизились примерно на 42% за этот год, что является вторым худшим показателем среди компаний индекса Dow Jones Industrial Average.
Поступление этих средств решает одну из самых насущных задач нового генерального директора Келли Ортберга на фоне финансовых трудностей компании. Финансовое состояние Boeing уже пострадало из-за пандемии, а ранее - из-за двух аварий самолета 737 Max, который является основной моделью компании. Сейчас ситуацию осложняет забастовка, которая длится уже седьмую неделю и блокирует производство самолетов.
Boeing нуждался в этих средствах, чтобы сохранить инвестиционный рейтинг и финансировать увеличение производства после завершения забастовки. Ожидается, что в четвертом квартале компания потратит около $4 миллиардов наличных, что в целом составит около $14 миллиардов расходов за год. Boeing предполагает, что расходы наличности будут продолжаться и в первой половине следующего года, когда возобновится работа ее заводов, включая линии сбора 737 Max.
Напомним:
Против последнего предложения Boeing проголосовали 64% рабочих, соответственно оно отклонено.
Забастовщики Boeing в среду 23 октября проголосовали за новое контрактное предложение, которое предусматривает повышение заработной платы на 35% в течение четырех лет, что может положить конец дорогостоящей пятинедельной забастовке.
Boeing объявил о сокращении 10% от общего количества сотрудников.