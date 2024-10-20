Працівники Boeing проголосують за нову угоду про заробітну плату, яка може зупинити страйк

Страйкарі Boeing в середу 23 жовтня проголосують за нову контрактну пропозицію, яка передбачає підвищення заробітної плати на 35% протягом чотирьох років, що може покласти край дорогому п'ятитижневому страйку.

Про це повідомляє Reuters.

Близько 33 000 працівників Boeing на Західному узбережжі, більшість з яких працюють у штаті Вашингтон, страйкують з 13 вересня. Зупинка роботи призвела до зупинки виробництва найбільш продаваного літака 737 MAX і широкофюзеляжних 767 і 777, що створює додатковий тиск на і без того крихкі фінанси Boeing.

Остання пропозиція від компанії включає бонус за ратифікацію угоди в розмірі 7 000 дол, відновлений план заохочень і підвищені внески до пенсійних планів, включаючи одноразовий внесок у розмірі 5 000 дол плюс до 12% внесків роботодавця, повідомила Міжнародна асоціація машинобудівників і працівників аерокосмічної галузі Local 751.

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У суботу 19 жовтня Boeing заявив, що "з нетерпінням чекає на голосування наших працівників щодо узгодженої пропозиції". Проте немає жодних гарантій, що працівники схвалять цю пропозицію після того, як вони переважною більшістю голосів відхилили попередню.

Нагадаємо:

Boeing оголосив про скорочення 10% від загальної кількості співробітників.

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Останні переговори про заробітну плату обірвались наприкінці вересня.