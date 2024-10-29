Германия нуждается в реформах и инвестициях для преодоления рецессии - МВФ

Германия нуждается как в структурных реформах, так и в больших инвестициях в государственную инфраструктуру для преодоления рецессии, заявил европейский глава Международного валютного фонда Альред Каммер.

Об этом сообщает Reuters.

"Без функционирующей инфраструктуры не может быть продуктивной экономики", - сказал Каммер.

Для того, чтобы мобилизовать больше денег, также имеет смысл пересмотреть действующие кредитные правила, добавил Каммер. "Мы в МВФ уже просчитали это некоторое время назад: Долговой тормоз можно ослабить - и коэффициент государственного долга все равно продолжит падать".

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Министр финансов Кристиан Линднер настаивает на соблюдении долгового тормоза Германии, который ограничивает дефицит бюджета до 0,35% валового внутреннего продукта, несмотря на прогнозируемый второй год рецессии и вялые перспективы роста.

С другой стороны, министр экономики Роберт Хабек недавно предложил создать многомиллиардный фонд для стимулирования инвестиций и восстановления роста.

На вопрос, кто прав - Линднер или Хабек - в фундаментальном споре немецкого правительства, Каммер ответил, что "многого можно было бы достичь, если бы политики четко сообщали, какова их стратегия в средне- и долгосрочной перспективе".

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Напомним:

Германия планирует сузить круг производителей солнечной энергии, которые имеют право на субсидии, после того, как избыточное предложение возобновляемой энергии привело к росту расходов правительства.

Volkswagen планирует закрыть по меньшей мере три завода из десяти в Германии и сократить десятки тысяч рабочих мест, а также снизить зарплаты на 10%.

Федеральное правительство Германии ожидает на 12,6 миллиарда евро меньше налоговых поступлений до 2028 года, поскольку страна пытается восстановить рост экономики.