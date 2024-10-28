Volkswagen планує закрити третину заводів та скоротити зарплати

Volkswagen планує закрити щонайменше три заводи з десяти в Німеччині та скоротити десятки тисяч робочих місць, а також знизити зарплати на 10%.

Про це пише газета Financial Times.

Це реструктуризація стане першою в історії компанії за 87 років, коли будуть закриті її внутрішні заводи, що загострить протистояння з профспілками. Зараз VW має 10 заводів і близько 300 тисяч працівників у Німеччині.

Volkswagen попередив, що змушений вдаватися до радикальних заходів через високу конкуренцію в Китаї, зниження продажів на інших основних ринках і необхідність значних інвестицій у перехід на виробництво електромобілів.

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Нещодавно компанія вже вдруге за три місяці оголосила про зниження прогнозу прибутку, посилаючись на "складні ринкові умови".

Volkswagen заявив, що не коментуватиме "чутки про конфіденційні переговори з профспілкою IG Metall та радою працівників", але додав, що компанія перебуває у "вирішальному моменті".

Рада працівників VW представляє інтереси співробітників компанії та займає половину місць у наглядовій раді.

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Очільниця ради працівників Даниела Кавалло повідомила працівникам на головному заводі компанії у Вольфсбурзі, що керівництво має два дні, аби скасувати свої плани, натякаючи на можливі страйки.

Вона зауважила, що генеральний директор Олівер Блуме "грає з величезним ризиком, що... ми можемо припинити переговори і вжити заходів, які має робити колектив, коли боїться за своє існування".

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