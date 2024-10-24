Німеччина прогнозує спад на податкових надходжень на майже 13 мільярдів євро до 2028 року

Федеральний уряд Німеччини очікує на 12,6 мільярда євро менше податкових надходжень до 2028 року, оскільки країна намагається відновити зростання економіки.

Про це повідомляє Bloomberg.

Падіння очікуваних податкових надходжень пов'язане зі слабшим економічним зростанням, що призводить до відхилень в оцінках.

Міністр фінансів Крістіан Лінднер заявив, що остання оцінка податкових надходжень, свідчить про те, що країна потребує повороту.

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"Ми не можемо покладатися на те, що податкові надходження будуть продовжувати надходити - нам потрібне економічне зростання", - сказав Лінднер. "Настав час зосередитися на тому, що поверне нашу країну на шлях до успіху: реальний зсув у бік більшого динамізму".

Додаткові фіскальні обмеження ще більше ускладнять подолання дефіциту в понад 10 мільярдів євро в бюджеті на 2025 рік, який був підписаний урядом у липні і все ще потребує схвалення нижньої палати парламенту в листопаді та верхньої палати до кінця року.

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Нагадаємо:

Економісти вважають, що у третьому кварталі ВВП Німеччини скоротився на 0,1%, як і у другому – це означає технічну рецесію.

У серпні 2024 року кількість замовлень на німецьких заводах впала на 5,8% порівняно з попереднім місяцем, що перевершило очікування.