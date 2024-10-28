Німеччина позбавить частину сонячних електростанцій державних субсидій 

Німеччина планує звузити коло виробників сонячної енергії, які мають право на субсидії, після того, як надлишкова пропозиція відновлюваної енергії призвела до зростання витрат уряду.

Про це повідомляє Bloomberg.

Фотоелектричні системи, встановлені до 1 січня 2026 року потужністю понад 90 кіловат, більше не матимуть права на отримання "зеленого" тарифу відповідно до законопроєкту. Цей поріг знизиться до 75 кіловат до 1 січня 2027 року, а потім зменшиться до 25 кіловат. Наразі він становить 100 кіловат.

Стрімкий розвиток сонячної енергетики в країні призвів до того, що гуртові ціни на електроенергію часто стають від'ємними в години, коли пропозиція перевищує попит - наприклад, в особливо сонячні дні.

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Оскільки уряд забезпечує виплату виробникам мінімального "зеленого" тарифу, йому доводиться доплачувати різницю, а субсидії на відновлювану енергетику, за оцінками, цього року сягнуть 20 млрд євро (21,6 млрд доларів), а в 2025 році, можливо, сягнуть 18 млрд євро.

Тому політики хочуть знизити поріг для виробників сонячної енергії, які повинні продавати свою продукцію через прямий маркетинг, відповідно до законопроєкту Міністерства економіки, який передбачає продаж на біржі електроенергії. Це означає, що виробники, які перевищують певний рівень потужності, не отримуватимуть винагороду, встановлену державою.

Законопроєкт також імплементує попереднє рішення уряду скасувати виплати для середніх і великих проєктів з відновлюваної енергетики, якщо ціни на електроенергію впадуть нижче нуля.

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Нагадаємо:

Федеральний уряд Німеччини очікує на 12,6 мільярда євро менше податкових надходжень до 2028 року, оскільки країна намагається відновити зростання економіки.

Економісти вважають, що у третьому кварталі ВВП Німеччини скоротився на 0,1%, як і у другому – це означає технічну рецесію.