Boeing приближается к привлечению $15 миллиардов продажей акций и облигаций
Boeing планирует привлечь более $15 миллиардов капитала уже с понедельника.
Об этом пишет агентство Reuters.
Reuters сообщало, что производитель самолетов приближается к плану привлечения около $15 миллиардов через продажу обыкновенных акций и облигаций с обязательной конвертацией, чтобы укрепить финансы, которые ухудшились из-за текущей разрушительной забастовки.
Новая сумма капитала должна поступить от смешанной продажи акций и конвертируемых привилегированных акций, добавил источник, отметив, что общая сумма может возрасти в зависимости от спроса.
На прошлой неделе рабочие-механики проголосовали почти два к одному против последнего предложения Boeing о прекращении забастовки, которая остановила производство 737 MAX.
В начале этого месяца компания заявила в отчетах регулятору, что может привлечь до $25 миллиардов через продажу акций и долговые обязательства, поскольку ее кредитный рейтинг инвестиционного уровня находится под угрозой.
Напомним:
Против последнего предложения Boeing проголосовали 64% рабочих, соответственно оно отклонено.
Забастовщики Boeing в среду 23 октября проголосовали за новое контрактное предложение, которое предусматривает повышение заработной платы на 35% в течение четырех лет, что может положить конец дорогостоящей пятинедельной забастовке.
Boeing объявил о сокращении 10% от общего количества сотрудников.