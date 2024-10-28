Boeing приближается к привлечению $15 миллиардов продажей акций и облигаций

Boeing планирует привлечь более $15 миллиардов капитала уже с понедельника.

Об этом пишет агентство Reuters.

Reuters сообщало, что производитель самолетов приближается к плану привлечения около $15 миллиардов через продажу обыкновенных акций и облигаций с обязательной конвертацией, чтобы укрепить финансы, которые ухудшились из-за текущей разрушительной забастовки.

Новая сумма капитала должна поступить от смешанной продажи акций и конвертируемых привилегированных акций, добавил источник, отметив, что общая сумма может возрасти в зависимости от спроса.

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На прошлой неделе рабочие-механики проголосовали почти два к одному против последнего предложения Boeing о прекращении забастовки, которая остановила производство 737 MAX.

В начале этого месяца компания заявила в отчетах регулятору, что может привлечь до $25 миллиардов через продажу акций и долговые обязательства, поскольку ее кредитный рейтинг инвестиционного уровня находится под угрозой.

Напомним:

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Против последнего предложения Boeing проголосовали 64% рабочих, соответственно оно отклонено.

Забастовщики Boeing в среду 23 октября проголосовали за новое контрактное предложение, которое предусматривает повышение заработной платы на 35% в течение четырех лет, что может положить конец дорогостоящей пятинедельной забастовке.

Boeing объявил о сокращении 10% от общего количества сотрудников.