Экспорт электромобилей из Китая в ЕС стремительно вырос перед введением пошлин

В сентябре 2024 года величина поставок китайских электрокаров в Европу была второй за всю историю.

Об этом сообщает Bloomberg.

Поставки компаний из крупнейшей экономики Азии в ЕС в прошлом месяце составили 60 517 электромобилей, что на 61% больше, чем в 2023 году.

Предыдущий пик - 67 455 транспортных средств - был в октябре 2023 года, когда Европейская комиссия объявила о начале антисубсидийного расследования в отношении электромобилей китайского производства.

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Пока Китай и Евросоюз продолжают вести переговоры об альтернативном решении, ожидается, что тарифы вступят в силу в конце октября.

Рост поставок свидетельствует, что китайские производители электромобилей надеются избежать повышения таможенных тарифов. Несмотря на это, ожидается, что такие меры замедлят, но не остановят тех, кто стремится выйти на прибыльный европейский рынок.

Китайские автомобили часто можно продать с большей наценкой по сравнению с тем, что они получили бы дома, что означает большую маржу для автопроизводителей.

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Напомним:

Китайские производители продали наименьшее количество электромобилей за последние 18 месяцев клиентам по всей Европе, причем регистрации упали почти вдвое в августе по сравнению с прошлым годом.

Представители ЕС проголосовали в пятницу за введение тарифов в размере до 45% на электромобили из Китая, что, в случае вступления в силу, усилит торговую напряженность в отношениях с Пекином.

BMW боится потерять китайский рынок, и поэтому просит правительство выступить против введения тарифов на электромобили из Китая.

В пятницу Германия намерена проголосовать против введения тарифов Европейского Союза на китайские электромобили.