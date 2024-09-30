В Європі обвалилися продажі китайських електромобілів: до чого тут політика ЄС

Китайські виробники продали найменшу кількість електромобілів за останні 18 місяців клієнтам по всій Європі, причому реєстрації впали майже вдвічі в серпні порівняно з минулим роком.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Падіння на 48% призвело до того, що частка китайських брендів на ринку скоротилася другий місяць поспіль.

Бренд MG, британська марка, що тепер належить китайській корпорації SAIC Motor, втратив першість на європейському ринку на користь китайського конкурента BYD Co.

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Невизначеність, пов’язана з можливими тимчасовими митами Євросоюзу на імпорт китайських електромобілів, частково пояснює 65% падіння продажів MG у серпні, зазначив старший аналітик Jato Феліпе Муньйос. Він сказав, що виробник автомобілів більше зосереджувався на сегментах м’яких гібридів і гібридів із зарядкою від мережі, ніж на повністю електричних авто.

MG досягла найбільших успіхів серед китайських автовиробників в Європі, використовуючи свою довготривалу впізнаваність бренду для відновлення позицій протягом останнього десятиліття, одночасно переходячи на електромобілі. Однак її материнська компанія SAIC, що належить КНР, отримала додаткові мита від ЄС у розмірі 38% на електромобілі в липні — найвищий показник серед усіх виробників.

BYD Co., китайський гігант, який відносно недавно з'явився на європейському ринку, продовжив своє зростання в серпні, збільшивши кількість реєстрацій на 19% у порівнянні з минулим роком, за даними Jato.

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Виробники автомобілів досі оцінюють потенційний вплив мит ЄС, які стосуються всіх електромобілів, імпортованих з Китаю, включаючи ті, що виробляють некитайські компанії, як BMW, Stellantis і Tesla. Очікується, що додаткові мита будуть затверджені до листопада після голосування держав-членів, при цьому між Пекіном і Брюсселем тривають переговори на тлі активного лобіювання.

Загальне зниження попиту на електромобілі в Європі посилило невизначеність для автовиробників. Реєстрації впали на 5,5% за перші вісім місяців року по всьому регіону після того, як великі ринки, такі як Німеччина, скасували стимули для покупців.

Європейські автовиробники закликали Брюссель переглянути ключові кліматичні цілі, включаючи плани щодо викидів автопарків до 2025 року, що може призвести до мільярдних штрафів.

Тенденції продажів електромобілів, імпортованих з Китаю, були неоднорідними на тлі впровадження мит. Наприклад, у Великій Британії та Норвегії — країнах, які не слідували прикладу ЄС — реєстрації електромобілів зросли в серпні.