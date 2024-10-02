BMW закликає Німеччину виступити проти мит ЄС на електромобілі з Китаю

BMW боїться втратити китайський ринок, і тому просить уряд виступити проти запровадження тарифів на електромобілі з Китаю.

Про це повідомляє Bloomberg.

BMW AG тисне на Берлін, щоб той проголосував проти запровадження значно вищих тарифів Європейського Союзу на електромобілі китайського виробництва, приєднавшись до інших німецьких автовиробників, які не хочуть ризикувати своїм найважливішим ринком.

"Додаткові тарифи завдають шкоди глобально активним компаніям у цій країні і можуть спровокувати торговельну суперечку, від якої ніхто не виграє", - заявив у середу генеральний директор BMW Олівер Зіпсе.

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Країни-члени ЄС готуються до голосування в п'ятницю щодо введення остаточних тарифів до 45% на імпортні електромобілі, вироблені в Китаї. Для блокування тарифів потрібна кваліфікована більшість - 15 країн-членів, що представляють 65% населення блоку.

Німецькі чиновники дали зрозуміти, що уряд планує утриматися, а не голосувати проти. Він також очікує, що значна кількість країн-членів ЄС приєднається до його утримання, що може ускладнити блокування впровадження тарифів.

У широкому сенсі, Німеччина чітко дала зрозуміти, що сподівається на розв'язання питання шляхом переговорів між ЄС та Китаєм.

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Очікується, що канцлер Німеччини Олаф Шольц і президент Франції Еммануель Макрон обговорять тарифи в Берліні в середу.

Європейська комісія, виконавчий орган блоку, запропонувала ці мита після того, як розслідування виявило, що Китай несправедливо субсидує свою електромобільну промисловість.

Німецькі автовиробники в цілому відкинули тарифи, які, за їхніми словами, можуть загрожувати продажам на їхньому найбільшому автомобільному ринку в Китаї, якщо країна відповість контрзаходами.

Генеральний директор Mercedes-Benz Group AG Ола Келленіус закликала до відкритості ринків протягом останніх місяців, а генеральний директор Volkswagen AG Олівер Блюм неодноразово висловлював занепокоєння щодо потенційної торгової суперечки з Китаєм.

Нагадаємо:

Міністр торгівлі Китаю заявив, що запровадження ЄС мит на електромобілі серйозно завадить торгівлі та інвестиційній співпраці та завдасть шкоди як Китаю, так і Німеччині.

Кількість нових реєстрацій електрокарів в Німеччині суттєво впала, а виробники автомобілів скорочують виробництво, оскільки попит на електромобілі розчаровує.