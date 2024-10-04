Німеччина проти запровадження тарифів ЄС на китайські електромобілі – Reuters

У п'ятницю Німеччина має намір проголосувати проти введення тарифів Європейського Союзу на китайські електромобілі.

Про це пише агентство Reuters з посиланням на джерела.

У липні Німеччина утрималася під час першого необов’язкового голосування щодо пропозиції Єврокомісії запровадити ці тарифи, проте з того часу промисловість посилила тиск на канцлера Олафа Шольца, вимагаючи голосувати проти на п'ятничному голосуванні країн-членів ЄС.

Пропозиція Комісії може бути ухвалена, якщо проти неї не проголосує кваліфікована більшість із 15 країн ЄС, які представляють 65% населення Євросоюзу, що є досить високим порогом.

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У середу Reuters повідомило, що Франція, Греція, Італія та Польща підтримають введення тарифів, чого буде достатньо для схвалення цих важливих торговельних заходів ЄС.

Єврокомісія заявляє, що тарифи необхідні для компенсації дешевих кредитів, землі, сировини та інших субсидій, які отримують китайські виробники, і що їхня мета – створити рівні умови, а не витіснити китайських автовиробників з ринку, як це може зробити заплановане 100% мито в США.

Німецькі автовиробники, які минулого року продали третину своєї продукції в Китаї, виступають проти тарифів, побоюючись заходів у відповідь і можливого торговельного конфлікту з другим за значенням торговим партнером країни.

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Потужна німецька профспілка IG Metall та представники працівників великих німецьких автовиробників у четвер закликали Німеччину голосувати проти тарифів.

"Ми однозначно заявляємо: тарифи – це неправильний підхід, оскільки вони не покращать конкурентоспроможність європейської автомобільної промисловості", – йдеться у їхній спільній заяві.

Нагадаємо:

BMW боїться втратити китайський ринок, і тому просить уряд виступити проти запровадження тарифів на електромобілі з Китаю.