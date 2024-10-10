Новости 10 октября: поднятие налогов, отопительный сезон в Киеве, рост цен

О повышении налогов. Верховная Рада приняла законопроект №11416-д об увеличении налогов.

Об отопительном сезоне в Киеве. С понедельника 14 октября столица начнет отопительный сезон для больниц, школ, детских садов и других учреждений социальной сферы города.

О Chery. Китайская компания Chery начала собирать автомобили в России на трех заводах, которые освободили западные конкуренты, в частности Volkswagen и Mercedes, для продажи на российском рынке.

Об инфляции. Рост потребительских цен в Украине в сентябре 2024 года ускорился до 1,5% с 0,6% в августе и нуля в июле, таким образом в годовом выражении она составляет 8,6%.

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О курсе валют. По состоянию на 10 октября, официальный курс доллара к гривне от НБУ увеличился на 2 копейки, евро снизился на 12 копеек.

Эксклюзивы ЭП.

Университеты по правилам бизнеса: как изменится высшее образование

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Эксперимент правительства имеет целью превратить университеты-аутсайдеры в лидеров рынка высшего образования. Как постсоветские вузы трансформируются в предприятия?