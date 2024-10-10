Китай почав збирати автомобілі в РФ на конфіскованих заводах західних конкурентів

Китайська компанія Chery почала збирати автомобілі в Росії на трьох заводах, які звільнили західні конкуренти, зокрема Volkswagen та Mercedes, для продажу на російському ринку.

Про це повідомили п'ять джерел, знайомих із ситуацією, агентству Reuters.

Китайські автовиробники захопили понад половину російського ринку автомобілів за обсягами продажів після того, як більшість західних компаній покинули країну внаслідок вторгнення Москви в Україну в лютому 2022 року.

Тепер вони розширюють свій вплив і на частку внутрішнього виробництва в Росії, що підкреслює зростаючу роль Пекіна у зміні промислового ландшафту та економіки Росії після вторгнення.

Реклама:

Окрім імпорту готових автомобілів до Росії, Chery, на частку якої припадає майже п'ята частина продажів легкових автомобілів у Росії, також імпортує майже готові автомобілі й завершує їх складання на трьох російських заводах, повідомили джерела.

Четверо з цих джерел, включаючи дилерів, які підтримують відносини з заводами, відмовилися від ідентифікації, оскільки не уповноважені спілкуватися зі ЗМІ.

За словами джерел, найбільший експортер автомобілів з Китаю, ймовірно, робить ставку на високий попит у країні, оскільки російський внутрішній ринок стикається з обмеженим виробництвом і недостатньо завантаженими потужностями.

Реклама:

У письмовій заяві Chery зазначила, що постачає на російський ринок легкові автомобілі, але не планує будувати або купувати власні заводи в Росії. Компанія не відповіла на запитання Reuters про складання автомобілів на цих заводах.

Про початок виробництва Chery на трьох заводах та випуск нових моделей, що там збираються, раніше не повідомлялося.

Росія підвищує мита на імпортні автомобілі, що може стимулювати іноземні автовиробники локалізувати виробництво.

У липні віце-президент Chery Шон Сюй заявив, що глобальні плани компанії передбачають вихід на понад 60 нових ринків протягом наступних трьох років.

Після рішення Європейського Союзу запровадити мита на імпорт електромобілів, виготовлених у Китаї, електромобілі Chery також будуть обкладені додатковими податками.