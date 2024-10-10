Банки оновили курс валют: скільки коштують долар та євро

Станом на 10 жовтня, офіційний курс долара до гривні від НБУ збільшився на 2 копійки, євро знизився на 12 копійок.

Про це йдеться у даних minfin.com.ua.

Офіційний курс долара встановили на рівні 41,19 грн, євро – 45,12 грн (на 8 жовтня долар - 41,17 грн, євро – 45,24 грн).

На 10:00 курс долара проти гривні на "чорному ринку" становив 41,36 – 41,44 грн.

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На цей же час "чорний" курс євро становив 45,50 – 45,66 грн.

Середні курси валют в касах банків були такими:

Долар США – 41,05 - 41,50 грн (курс на 9 жовтня – 41,05 - 41,50 грн);

Євро – 45,05 - 45,70 грн (курс на 8 жовтня – 45,10 - 45,75 грн).

У розрізі банків готівкові курси долара такі:

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Приватбанк – 40,85 - 41,45 грн;

Ощадбанк – 41,00 - 41,55 грн;

Укрсиббанк – 40,95 - 41,50 грн;

ПУМБ – 41,00 – 41,60 грн;

Райффайзен - 41,00 - 41,39 грн.

Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 41,49 грн за долар, monobank - 41,48 грн.