Новости 1 октября: повреждение линии ЗАЭС, хлопок для пороха, ремонт энергоблока

О питании ЗАЭС. Россия атаковала подстанцию и обесточила воздушную линию, питающую Запорожскую АЭС, что создало угрозу аварии.

О хлопке для пороха. В рамках эксперимента в Украине посадили несколько импортных сортов хлопчатника для производства пороха. Последний раз хлопок в стране выращивали в середине 20 века.

О ремонте энергоблока. После планового ремонта, специалисты "Энергоатома" подключили к сети энергоблок одной из АЭС.

О росте тарифов "Новой почты". С 1 октября "Новая почта" увеличила тарифы на доставку документов, посылок и грузов в среднем на 10 гривен.

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О производстве дронов. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что до конца года Украина изготовит 1,5 миллиона дронов.

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