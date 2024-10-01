Росія знеструмила лінію живлення Запорізької АЕС: створила загрозу аварії

Росія атакувала підстанцію і знеструмила повітряну лінію, яка живить Запорізьку АЕС, що створило загрозу аварії.

Про це повідомляє пресслужба Міненерго.

"Внаслідок російської атаки на магістральну підстанцію знеструмлено одну з ліній живлення окупованої Запорізької АЕС. Станція знову опинилася на межі блекауту", - йдеться у повідомленні.

Міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що цей черговий акт російського тероризму створив загрозу аварії на окупованій Запорізькій АЕС.

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Енергетики працюють над ліквідацією наслідків ворожого обстрілу, щоб якнайшвидше відновити повноцінне живлення окупованої АЕС, зазначає міністерство.