Росія знеструмила лінію живлення Запорізької АЕС: створила загрозу аварії
Вівторок, 1 жовтня 2024, 10:44 -
Росія атакувала підстанцію і знеструмила повітряну лінію, яка живить Запорізьку АЕС, що створило загрозу аварії.
Про це повідомляє пресслужба Міненерго.
"Внаслідок російської атаки на магістральну підстанцію знеструмлено одну з ліній живлення окупованої Запорізької АЕС. Станція знову опинилася на межі блекауту", - йдеться у повідомленні.
Міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що цей черговий акт російського тероризму створив загрозу аварії на окупованій Запорізькій АЕС.
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Енергетики працюють над ліквідацією наслідків ворожого обстрілу, щоб якнайшвидше відновити повноцінне живлення окупованої АЕС, зазначає міністерство.
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