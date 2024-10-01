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Енергетики вивели з ремонту потужний атомний блок АЕС

Вівторок, 1 жовтня 2024, 11:34 - Артур Крижний

Після планового ремонту, фахівці "Енергоатома" під'єднали до мережі енергоблок однієї з АЕС.

Про це повідомляє пресслужба атомної компанії.

Зазначається, що блок вивели з ремонту на 12 днів раніше запланованого терміну. Після виходу блоку на повну потужність, вітчизняна енергосистема зміцниться на 1000 МВт.

У пресслужбі енергокомпанії підкреслили, що ремонтна кампанія виходить на фінішну пряму і до початку опалювального сезону всі дев'ять енергоблоків, які розташовані на підконтрольній Україні території, будуть готові до роботи.

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Нагадаємо:

Росія атакувала підстанцію і знеструмила повітряну лінію, яка живить Запорізьку АЕС, що створило загрозу аварії.

АЕС
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