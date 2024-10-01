Україна виготовить 1,5 мільйона дронів до кінця року – Шмигаль
Вівторок, 1 жовтня 2024, 15:18 -
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що до кінця року Україна виготовить 1,5 мільйона дронів.
Про це він повідомив під час засідання уряду.
За словами голови уряду, Україна щодня працює з партнерами над збільшенням поставок зброї і посиленням розвитку власного ОПК.
"До кінця року виготовимо 1,5 мільйона дронів", - заявив він.
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Він додав, що у 2023 році виробництво зброї в Україні зросло втричі.
Нагадаємо:
Президент України Володимир Зеленський заявив, що у 2024 році українські виробники вже законтрактували мільйон дронів, і ця цифра зростатиме.
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