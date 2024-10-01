Всі розділи
Укр / Рус

Україна виготовить 1,5 мільйона дронів до кінця року – Шмигаль

Вівторок, 1 жовтня 2024, 15:18 - Артур Крижний

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що до кінця року Україна виготовить 1,5 мільйона дронів.

Про це він повідомив під час засідання уряду.

За словами голови уряду, Україна щодня працює з партнерами над збільшенням поставок зброї і посиленням розвитку власного ОПК.

"До кінця року виготовимо 1,5 мільйона дронів", - заявив він.

Реклама:

Він додав, що у 2023 році виробництво зброї в Україні зросло втричі.

Нагадаємо:

Президент України Володимир Зеленський заявив, що у 2024 році українські виробники вже законтрактували мільйон дронів, і ця цифра зростатиме.

Реклама:
ВПК
Реклама:
Матеріали за темою
В Україні дозріла бавовна, яку висадили для виробництва пороху 1 жовтня 2024, 12:10
В "Українській бронетехніці" розповіли, скільки коштує побудувати пороховий завод 1 жовтня 2024, 11:04
США готують новий пакет військової допомоги Україні на $375 млн – Reuters 21 вересня 2024, 10:59
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті