В НБУ рассказали о самом реалистичном источнике покрытия бюджетного дефицита

Наиболее реалистичный источник покрытия бюджетного дефицита – активная работа на рынке внутренних заимствований для привлечения к концу этого года 220 млрд. грн. чистого финансирования.

Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка Украины со ссылкой на главу НБУ Андрея Пышного.

Обращаясь к банкам, первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова призвала их учесть это в инвестиционных планах до конца года, в частности в части объемов приобретения ОВГЗ.

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"Речь идет не о роловере, а о дополнительных планах, чистых привлечениях для финансирования потребностей бюджета", - уточнила Екатерина Рожкова.

"Учитывая растущие потребности бюджета из-за длительной войны, Украина формирует запросы к партнерам об увеличении финансирования. – отметил Пышный. – Но наша страна должна пройти свою часть пути и внести вклад в общую корзину."

Напомним:

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