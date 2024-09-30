Ограничения на переводы "с карты на карту", новые налоги, отопительный сезон: что изменится в Украине с октября

В октябре 2024 года украинцев ожидает немало изменений, в частности, начнут действовать ограничения на перевод средств физических лиц. Также вводят новые налоги или обновляются ставки для тех, которые существуют в Украине.

Также украинцам впервые начнут выплачивать средства в рамках "Национального кэшбека". Кроме этого, в этом году Украина в последний раз будет переводить часы.

ЭП рассказывает подробнее, что изменилось для украинцев в октябре 2024 года.

Ограничения на переводы физлиц

С 1 октября 2024 года Национальный банк Украины устанавливает лимит в 150 тыс. грн в месяц для переводов физических лиц "с карты на карту". Такое ограничение будет действовать полгода только на исходящие переводы по всем счетам клиента, открытым в одном банке, на счета других физических лиц.

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Однако такой лимит не будет применяться для людей, чей ежемесячный официальный доход превышает установленное ограничение.

Также под ограничения не подпадают волонтеры, которые соответствуют определенным критериям:

физическое лицо официально зарегистрировано как волонтер;

проведение волонтерских сборов является типичной деятельностью по счетам физического лица-пользователя в поставщике платежных услуг;

физическое лицо подало письмо от государственного органа/военной части/благотворительного фонда о сотрудничестве в рамках организации сбора средств;

физическое лицо предоставило информацию о запланированных суммах и сроках сбора средств с указанием цели такого сбора и дальнейшего использования собранных средств;

информация из открытых источников, социальных сетей и Интернета подтверждает осуществление физическим лицом-пользователем волонтерской деятельности и цель волонтерских сборов.

Также не ограничиваются операции по реквизитам IBAN. В НБУ объясняли, что ограничение должно предотвратить использование платежной инфраструктуры в противоправных целях.

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Новые налоги

17 сентября Верховная Рада приняла за основу законопроект об увеличении налогов. Хотя за соответствующий документ еще не голосовали во втором чтении, он должен вступить в силу с 1 октября 2024 года.

Принятый в первом чтении законопроект предусматривает следующие нормы:

повышение военного сбора (ВС) с 1,5% до 5%;

установление ВС в размере 1% от дохода плательщиков единого налога III группы;

установление ВС для ФЛП - плательщиков единого налога I, II и IV группы - на уровне 10% размера минимальной зарплаты на 1 января соответственно года (сейчас это 710 грн);

авансовые взносы на АЗС;

установление ставки налога на прибыль для банков за 2024 год в размере 50%;

установление ставки налога на прибыль для небанковских финансовых учреждений (кроме страховщиков) на уровне 25%.

В то же время не исключено, что ко второму чтению нормы могут еще изменить.

Ожидается, что на 2024 год такие налоговые изменения принесут госбюджету 58 млрд грн, и 137 млрд грн в следующем 2025 году.

Выплаты "Национального кэшбека"

В октябре начнутся первые выплаты Национального кэшбэка в рамках программы "Сделано в Украине".

Накапливать кэшбек за покупку отечественных товаров украинцы начали с начала сентября, однако выплачивать его будут до 20 числа следующего месяца. Максимально за месяц можно накопить до 3 тыс. грн.

Подробнее о том, как работает программа "Национальный кэшбек", можно прочитать в материале: Новая программа от государства: что такое "Национальный кэшбек" и как он работает

Рост пособия в связи с безработицей

С 1 октября 2024 года минимальный размер пособия по безработице вырастет на 500 грн - с 2,5 тыс. грн до 3 тыс. грн. Такое решение принял Государственный центр занятости.

Повышение коснется лиц, которые имеют не менее семи месяцев страхового стажа за последние 12 месяцев, а также зарегистрированных внутренне перемещенных лиц.

Для людей без страхового стажа размер пособия останется на уровне 1,5 тыс. грн.

Старт отопительного сезона

Отопительный сезон в Украине традиционно начинается в октябре. Однако конкретная дата зависит от погодных условий и может отличаться от населенных пунктов.

Городской голова Киева Виталий Кличко сообщил, что в отопительный сезон в столице планируют начать 15 октября - если температура воздуха трое суток подряд опустится ниже 15 градусов.

Перерасчет субсидий

С 1 октября Пенсионный фонд (ПФУ) проведет перерасчет жилищных субсидий на отопительный сезон 2024-2025 годов. Однако для большинства граждан такой перерасчет произойдет автоматически.

В то же время в ПФУ нужно обратиться тем, кто получает субсидию, и у кого произошли изменения в составе зарегистрированных лиц домохозяйства.

Если заявление на субсидию подать с 1 октября по 30 ноября, она назначается с начала отопительного периода, а если с 1 декабря - с месяца, в котором было обращение.

Перевод часов

Ночью 27 октября Украина полноценно перейдет на "зимнее время", ведь Верховная Рада отменила переход на "летнее время". По подсчетам Минэнерго, отмена перевода часов не окажет драматического влияния на энергосистему.

После перехода на "зимнее время" Украина останется в часовом поясе GMT +2.

Повышение тарифов "Укрпочты"

С 1 октября национальный оператор почтовой связи "Укрпочта" меняет стоимость почтовых марок, маркированных конвертов и карточек.

Так, эти знаки почтовой оплаты будут продаваться с учетом налога на добавленную стоимость (НДС) по ставке 20%.

Поэтому обновленная стоимость услуг будет следующей:

U - пересылка внутреннего простого письма без объявленной ценности массой до 50 граммов - 18 грн;

F, M - пересылка внутреннего регистрируемого письма без объявленной ценности массой до 50 граммов, простого письма без объявленной ценности массой более 50 граммов (до 250 граммов включительно) - 36 грн;

A, G - пересылка почтовой карточки массой до 20 граммов включительно в иностранные государства - 1 долл. без НДС (по курсу НБУ +20% НДС);

N, W - пересылка неприоритетного письма массой до 50 граммов включительно в иностранные государства 1,5 долл. без НДС (по курсу НБУ +20% НДС);

P - доплатная марка - 5 долл. (по курсу НБУ +20% НДС).

Стоимость маркированного конверта будет от 21,6 грн до 40,8 грн в зависимости от формата.

Освещение улицы и парков

С 1 октября снимается ограничение по уличному освещению и подсветке парков. Кабинет министров своим распоряжением также отменил рекомендации по ограничению использования кондиционеров в госучреждениях.

В июне Кабмин принял решение уменьшить потребление электроэнергии во всех государственных учреждениях. Это предусматривало запрет на использование кондиционеров и отключение наружного освещения зданий и территорий. Изначально ограничения должны были действовать до 31 декабря 2024 года.

Регистрация авто в Германии для украинцев

С 1 октября украинцам нужно регистрировать свои авто в Германии. Однако такое требование будет действовать только для транспортных средств, которые находятся в стране более года.

В Главном сервисном центре МВД объяснили, что процедура предусматривает замену украинских номерных знаков на немецкие.

Чтобы получить новое свидетельство о регистрации транспортного средства после возвращения в Украину, автовладелец должен обратиться с заявлением в любой сервисный центр МВД. Далее нужно оплатить платежи за перерегистрацию авто и номерные знаки.