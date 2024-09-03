Китайский автопроизводитель увеличил продажи в Испании на 8167%, опередив Tesla

Китайская Omoda в прошлом месяце обогнала по продажам в Испании Tesla, Fiat и Jeep получив значительный прирост продаж.

Об этом сообщает Bloomberg.

В прошлом месяце компания Omoda продала в Испании 744 новых автомобиля, что на 8167% больше, чем девять автомобилей, зарегистрированных в августе прошлого года.

Tesla, которая предлагает только электромобили, зарегистрировала 549 транспортных средств в Испании в прошлом месяце. Jeep и Fiat продали в стране 532 и 305 автомобилей соответственно.

Реклама:

Толчок к продажам Omoda начался с его официального запуска в Испании в начале этого года. Chery, BYD и Geely являются одними из китайских автопроизводителей, которые расширяют свое присутствие в Европе, чтобы избежать мучительной ценовой войны на родине.

Chery использует Испанию как базу для своей более широкой экспансии в регионе. К концу этого года компания надеется начать производство электрических внедорожников Omoda на бывшем заводе Nissan Motor Co. вблизи грузового порта Барселоны, что должно помочь компании избежать пошлин ЕС. Производитель также ищет места для второго европейского завода.

Напомним:

Реклама:

Немецкий производитель авто Volkswagen рассматривает закрытие завода впервые за 87 лет существования компании.

Решение о 38% тарифах принято после расследования ЕС. Этот шаг может сократить импорт электромобилей на четверть.

В июне китайские бренды захватили 11% европейского рынка электромобилей, зафиксировав рекордное количество регистраций.