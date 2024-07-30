Китайські електромобілі зайняли рекордну частку ринку в Європі

У червні китайські бренди захопили 11% європейського ринку електромобілів, зафіксувавши рекордну кількість реєстрацій.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

За даними аналітиків дослідницької компанії Dataforce, лідирує за кількістю нових реєстрацій китайська SAIC Motor Corp.

Загалом китайські бренди зареєстрували понад 23 000 електромобілів по всьому регіону протягом місяця, що є найвищим показником за всю історію.

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Їх послідовний стрибок на 72% вдвічі перевищив загальний приріст європейських реєстрацій електромобілів за червень.

Чи вдасться зберегти зростання обсягів, буде предметом пильного спостереження в найближчі місяці, коли додаткові тарифи ЄС набудуть чинності.

Мита ЄС накладають на SAIC додатковий збір у розмірі 38%, тоді як BYD заплатить додаткові 17% до існуючого 10% мита.

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Автовиробники поспішають розгорнути виробництво електромобілів у Європі, щоб уникнути нових мит, тоді як напруженість у відносинах між Пекіном і Брюсселем ризикує перерости в торговельну війну.

Економічна правда.