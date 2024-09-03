Volkswagen может впервые закрыть завод в Германии: причины

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Немецкий производитель авто Volkswagen рассматривает закрытие завода впервые за 87 лет существования компании.

Об этом сообщает Bloomberg.

Volkswagen AG рассматривает вопрос о закрытии завода в Германии впервые за свою 87-летнюю историю, что отражает глубокие проблемы, которые охватили европейскую автомобильную промышленность.

Продажи автомобилей в Европе все еще почти на пятую часть ниже допандемического уровня, производители, включая VW, Stellantis NV и Renault SA, эксплуатировали более 30 заводов на уровнях, которые аналитики считают убыточными. Это включает и крупнейший в Европе завод Volkswagen в Вольфсбурге.

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В сообщении отмечается, что причины понятны: попытки Европы конкурировать с китайскими конкурентами и Tesla Inc. в производстве электромобилей терпят неудачу.

В отличие от США, автомобильная промышленность ЕС продолжила поддерживать дорогостоящие заводы после глобального финансового кризиса. Масштабные инвестиции, необходимые для того, чтобы конкурировать с электромобилями, потеря дешевой российской энергии и ухудшение перспектив в Китае означают, что эти дни подходят к концу.

Отмечается, что акции Volkswagen приближаются к минимумам, достигнутым после дизельного кризиса 2015 года. Тогда компания отреагировала агрессивными инвестициями в электромобили. Но они не окупились. В июле группа снизила свои прогнозы на год после того, как продажи сократились в первом полугодии.

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Расходы на новые модели подтолкнули чистый денежный поток автомобильного сектора до отрицательного значения - по сравнению с положительным показателем в 2,5 млрд евро (2,8 млрд долл) годом ранее.

Компания показала, что переходит к режиму сокращения штатов, в июле, когда роскошный бренд Audi объявил о планах сократить 90% из 3 000 работников на заводе в Брюсселе.

Сообщается, что европейские автопроизводители неохотно вступили в гонку электромобилей, недооценивая новых соперников и темпы изменений.

Напомним:

Решение о 38% тарифах принято после расследования ЕС. Этот шаг может сократить импорт электромобилей на четверть.

Европейская комиссия снизила запланированный тариф на импорт автомобилей Tesla, произведенных в Китае, до 9%.

В июне китайские бренды захватили 11% европейского рынка электромобилей, зафиксировав рекордное количество регистраций.