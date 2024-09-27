Новости 27 сентября: союзникам Украины не хватает средств на военную помощь, хищения на самолетах

О ГарПок. Впервые ГП "Гарантированный покупатель" объявило онлайн-аукцион по распределению квоты поддержки предприятий, производящих электрическую энергию из альтернативных источников энергии.

О налогах. Глава налогового комитета Даниил Гетманцев не видит оснований для повышения налога на добавленную стоимость (НДС), но не исключает, что они могут появиться в будущем.

О военной помощи. Военные поставки для Украины на следующий год оказались под угрозой из-за финансовых трудностей некоторых союзников, а другие страны не желают увеличивать финансирование для помощи.

О "Новаторе". Экс-главу оборонного предприятия и девятерых сообщников подозревают в хищении 36 миллионов гривен на оборудование для самолетов.

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О главе Госвосстановления. Кабинет министров назначил бывшего городского голову Житомира Сергея Сухомлина председателем Госагентства по восстановлению.

Эксклюзивы ЭП:

Государство сокращает социальные расходы и забирает деньги со счетов пенсионеров. Что происходит?

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Почему правительство сокращает социальные расходы и сколько денег заберет у пенсионеров-переселенцев?