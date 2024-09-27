Розкрадання на літаках: оголошено підозру ексочільнику оборонного підприємства "Новатор"

Офіс Генпрокурора

Ексочільника оборонного підприємства та девʼятьох спільників підозрюють у розкраданні 36 мільйонів гривень на обладнання для літаків.

Про це повідомляє пресслужба Бюро економічної безпеки та Офіс Генпрокурора.

Це вже друга підозра ексочільника підприємства.

За даними джерел ЕП у правоохоронних органах, мова йде про підприємство "Новатор". На момент першої підозри останнім керівником підприємства був Олексій Свістунов.

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Директору державного підприємства оборонно-промислового комплексу та трьом його співучасникам повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру. Окрім цього, повідомлено про підозру ще шістьом учасникам злочинної організації, серед них заступник директора держпідприємства та суб’єкти господарської діяльності.

Учасникам інкриміновано створення злочинної організації, а також участь у ній, службове підроблення, розтрату бюджетних коштів в особливо великих розмірах та легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом.

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Очолюване організатором держпідприємство здійснювало удаване постачання обладнання, яке використовується виключно у складі бойових військових літаків та спеціально призначене для військового використання компонентів літальних апаратів.

У 2021-2023 роках підозрювані провели 10 оборудок щодо удаваного постачання обладнання військового призначення підприємству на загальну суму понад 36 млн грн.

Це обладнання керівник злочинної організації отримував із необлікованих у встановленому порядку залишків на підприємстві, які були сформовані ще під час розпаду СРСР. Надалі він передавав обладнання підконтрольним особам, які оформлювали удавані договори закупівлі та підписували відповідні документи для надання видимості законності проведених закупівель.

Раніше, у грудні 2023 року, цьому ексдиректору вже повідомили про підозру за фактами службового підроблення та розтрати бюджетних коштів в особливо великих розмірах та трьом особам, які у співучасті з ним вчинили розтрату бюджетних коштів.

У лютому 2024 року БЕБ оголосила у розшук ексочільника підприємства.

NOVATOR

У 2023 році підприємство очолював Олексій Свістунов, у листопаді 2023 року його звільнили з посади.