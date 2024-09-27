Кабмін призначив колишнього мера Житомира головою Держагентства з відновлення
П'ятниця, 27 вересня 2024, 18:29 -
Кабінет міністрів призначив колишнього міського голову Житомира Сергія Сухомлина головою Держагентства з відновлення.
Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.
"Призначено Сухомлина Сергія Івановича головою Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України", - йдеться у повідомленні.
Крім того, на засіданні уряду було призначено Ткаченка Тимура Фіруддіновича заступником Міністра розвитку громад та територій України.
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Нагадаємо:
Житомирська міська рада 19 вересня одностайно підтримала дострокове припинення повноважень міського голови Сергія Сухомлина. Джерела кажуть, що він планує очолити Держагентство з відновлення замість Мустафи Найєма.
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