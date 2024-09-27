Держава оголосила перший аукціон для відновлюваної енергетики

Вперше ДП "Гарантований покупець" оголосило онлайн-аукціон з розподілу квоти підтримки підприємств, що виробляють електричну енергію з альтернативних джерел енергії.

Про це повідомляє пресслужба Міненерго.

Першим лотом стала додаткова річна квота підтримки для вироблення електроенергії з енергії сонячного випромінювання розміром 11 МВт. Станція повинна знаходитися на лівому березі Дніпра, крім тимчасово окупованих територій та зони активних бойових дій.

Аукціон відбудеться 31 жовтня 2024 року на Prozorro.Продажі.

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Як пише LIGA.net, максимальний розмір цінової пропозиції учасника – 9 євроцентів за 1 кВт/год. Аукціон проходитиме на зниження ціни.

Ці торги не єдині, будуть ще пілотні аукціони на 88 МВт вітрових електростанцій і 11 МВт для інших видів ВДЕ (біомаса, біогаз, малі ГЕС). Ці аукціони відбуватимуться протягом осені.

Нагадаємо:

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Кабінет міністрів України затвердив основні принципи торговельної політики держпідприємства "Гарантований покупець".

Вони спрямовані на максимізацію доходу "ГарПоку", досягнення збалансованої та відповідальної діяльності, забезпечення сумлінної конкуренції, розвиток відновлюваної енергетики, співробітництво та інтеграцію із суміжними ринками електроенергії.