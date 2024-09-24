Новости 24 сентября: минималка без изменений, ИИ в украинских войсках, проблемы с фото АЭС и картофель

Об АЭС: Россия использует китайские спутники для фотографирования украинских АЭС, возможно, в рамках подготовки к возможным ударам по ним.

О минималке: В 2024 году минимальная зарплата была увеличена до 8000 гривен, но в 2025 году ее размер останется без изменений в течение всего года.

Об электроэнергии: Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), повысила цену на электроэнергию для клиентов поставщика "последней надежды".

Об ИИ: Силы обороны еженедельно автоматически обнаруживают 12 тысяч единиц вражеской техники благодаря платформе искусственного интеллекта Avengers, которую разработал Центр инноваций Министерства обороны Украины.

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От пороха к одежде. Как возрождается промышленное коноплеводство

В Украине постепенно возрождается коноплячество. Из конопли производят строительные материалы, одежду и даже оружие.

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