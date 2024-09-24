РФ фотографує українські АЕС з супутників Китаю, можливо, для підготовки ударів – Зеленський

Росія використовує китайські супутники для фотографування українських АЕС, можливо, в рамках підготовки до можливих ударів по них.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю ABC News.

"За останніми даними, Росія використовує китайські супутники і фотографує деталі об'єктів на ядерних об'єктах... І на наш досвід, якщо Росія фотографує певні об'єкти, то виникає загроза завдання ударів по ядерних об'єктах", - сказав він.

Водночас президент не повідомив, чи були китайські супутники, які використовувала РФ, комерційними, чи контролювалися китайським урядом.

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Зеленський додав, що на цьому тижні поділиться інформацією, яку має Україна, з лідерами на Генеральній Асамблеї ООН.

ABC News повідомляє, що у понеділок посольство Китаю у Вашингтоні не відповіло на прохання прокоментувати ситуацію.