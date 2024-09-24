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Міноборони: Військові виявляють 12 тисяч цілей щотижня завдяки штучному інтелекту

Вівторок, 24 вересня 2024, 12:15 - Віктор Волокіта

В Україні Сили оборони щотижня автоматично виявляють 12 тисяч одиниць ворожої техніки завдяки платформі штучного інтелекту Avengers, яку розробив Центр інновацій Міністерства оборони України. 

Про це повідомляє пресслужба Міноборони. 

Згідно з повідомленням, такий результат досягається завдяки автоматичному аналізу відео з дронів та стаціонарних камер.

У міністерстві розповіли, що завдяки ШІ-платформі оператори можуть приймати рішення швидше та ефективніше, а ризик помилок через втому зменшується. Така інтеграція вже успішно працює в стрімінговому модулі VEZHA бойової системи DELTA.

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"Платформа Avengers є унікальною у світі за обсягом відеоданих з ворожою технікою. Ми продовжуємо розвивати Avengers та інші ШІ-рішення, щоб забезпечити нашим військовим перевагу. Надалі плануємо розширити хмарні можливості платформи, а також інтегрувати ШІ-рішення на безпілотники", — зазначила заступниця міністра оборони України з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

Центр інновацій продовжує навчати ШІ-модель платформи Avengers на нових даних. 

"Це дозволяє удосконалювати якість розпізнавання різноманітної ворожої техніки, навіть у складних умовах, наприклад танків, прихованих в лісових масивах, або БМП, що рухаються ґрунтовими дорогами", - зазначили в міністерстві. 

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Нагадаємо:

Українські виробники безпілотних технологій вперше зможуть взяти участь у тендерах, які організовує Коаліція дронів в рамках Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн").

Міноборони війна
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