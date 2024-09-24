НКРЕКП підвищила ціну на електроенергію для клієнтів постачальника "останньої надії"

Національна комісія, яка здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), змінила порядок формування ціни електроенергії для споживачів постачальника "останньої надії" (ПОН) у бік її збільшення на період з 1 жовтня до 31 грудня 2024 року.

Рішення ухвалене на засіданні комісії 24 вересня, передає "Інтерфакс-Україна".

Регулятор, зокрема, підвищив на три місяці коефіцієнт, що використовується для визначення ціни електроенергії для споживачів ПОН на базі середньозваженої ціни е/е на ринку на добу вперед (РДВ) з 1,25 до 1,5.

На сьогодні ціна е/е для споживачів ПОН на розрахунковий місяць визначається з урахуванням середньозваженої фактичної ціни е/е на РДВ за перші 20 днів попереднього розрахункового періоду, збільшеної на коефіцієнт, що враховує ризики коливання цін на балансувальному ринку (БР) та РДВ у розмірі 1,25.

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"У результаті масштабних обстрілів енергетичної системи України відбулося зростання вартості е/е для врегулювання небалансів е/е. При цьому ППН (держпідприємство зовнішньоекономічної діяльності "Укрінтеренерго") через набуття статусу "Дефолтний" відповідно до Правил ринку набуває е/е для потреб власних споживачів виключно на БР", - йдеться в обґрунтуванні регулятора до ухваленого рішення.

"До НКРЕКП звернулося ДПЗД "Укрінтеренерго" з пропозицією внесення змін до Порядку щодо збільшення коефіцієнта, що враховує ризики РДВ з 1,25 до 1,5. При цьому "Укрінтеренерго" зазначило, що, починаючи з квітня 2024 року вартість е/е для врегулювання небалансів перевищує середньозважену фактичну ціну е/е на РДВ з урахуванням чинного коефіцієнта, що враховує ризики від коливання цін на БР та РДВ на рівні 1,25", – пояснив регулятор.

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