Новости 23 сентября: квартира министра, "сливы" Telegram, дорогие авто госохраны

О Ковале: Новый министр агрополитики Виталий Коваль живет в квартире тещи стоимостью 18 миллионов.

О Telegram: Мессенджер Telegram будет предоставлять органам власти IP-адреса и номера телефонов тех, кто занимается нелегальной деятельностью.

Об "Укрэнерго": В "Укрэнерго" предлагают увеличить тариф на передачу электроэнергии на 2025 г. на 48% - до 783,71 грн/МВт*ч.

Об авто: Управление государственной охраны Украины 16 сентября заключило соглашение на приобретение четырех специализированных автомобилей на базе Toyota Land Cruiser по 3,93 млн грн за штуку. В ведомстве объяснили, что машины закупаются исключительно для качественного обеспечения визитов в Украину иностранных чиновников.

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Россия атакует газовые хранилища Украины. Возможны ли проблемы с отоплением зимой

Возможны ли зимой ограничения газоснабжения населению по аналогии с отключениями света?

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