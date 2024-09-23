Telegram буде "зливати" особисті дані тих, хто займається нелегальною діяльністю
Месенджер Telegram надаватиме органам влади IP-адреси та номери телефонів тих, хто займається нелегальною діяльністю.
Про це повідомив засновник месенджера Павло Дуров.
За його словами, функцією пошуку у Telegram зловживають люди які порушують умови платформи та продають нелегальні товари.
Щоб утримати зловмисників від зловживання пошуком Telegram, модерація месенджера оновила умови використання та політику конфіденційності, щоб забезпечити їхню узгодженість у всьому світі.
"Ми чітко дали зрозуміти, що IP-адреси та номери телефонів тих, хто порушує наші правила, можуть бути розкриті відповідним органам влади у відповідь на законні запити", - йдеться у повідомленні.
За словами Дурова, ці заходи повинні відлякати злочинців.
"Пошук в Telegram призначений для пошуку друзів і новин, а не для просування нелегальних товарів", - додав він.