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Telegram буде "зливати" особисті дані тих, хто займається нелегальною діяльністю

Понеділок, 23 вересня 2024, 16:47 - Артур Крижний

Месенджер Telegram надаватиме органам влади IP-адреси та номери телефонів тих, хто займається нелегальною діяльністю.

Про це повідомив засновник месенджера Павло Дуров.

За його словами, функцією пошуку у Telegram зловживають люди які порушують умови платформи та продають нелегальні товари.

Щоб утримати зловмисників від зловживання пошуком Telegram, модерація месенджера оновила умови використання та політику конфіденційності, щоб забезпечити їхню узгодженість у всьому світі.

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"Ми чітко дали зрозуміти, що IP-адреси та номери телефонів тих, хто порушує наші правила, можуть бути розкриті відповідним органам влади у відповідь на законні запити", - йдеться у повідомленні.

За словами Дурова, ці заходи повинні відлякати злочинців.

"Пошук в Telegram призначений для пошуку друзів і новин, а не для просування нелегальних товарів", - додав він. 

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