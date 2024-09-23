Новий міністр агрополітики живе у квартирі тещі вартістю 18 мільйонів

Віталій Коваль

Міністр аграрної політики та продовольства Віталій Коваль мешкає у квартирі на 170 квадратних метрів у столичному житловому комплексі преміумкласу.

Про це йдеться у розслідуванні "Слідства.Інфо".

Журналісти "Слідства.Інфо", досліджуючи декларацію нового міністра, зауважили: Віталій Коваль задекларував, що з серпня 2023 року його дружина орендує квартиру у Києві площею 170 квадратних метрів. У цьому помешканні проживає вся сім’я міністра. Власницею квартири зазначена Галина Петрівна Баранюк.

Журналісти дізналися, що знаходиться вона у житловому комплексі преміумкласу, збудованому 6 років тому та розташованому біля Голосіївського парку у Києві. Власницею помешкання виявилася теща міністра, яка купила її у липні 2021 року.

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З архівних оголошень 2020-2021 років "Слідство.Інфо" дізналося, що у той період квартири з ремонтом схожого метражу коштували від 750 до 925 тисяч доларів.

Наприкінці червня 2021 року у житловому комплексі, де зараз мешкає міністр Коваль, продавалася квартира ідентичного розміру — 170 квадратних метрів. У оголошенні також зазначалося, що вона — після будівельників, є стяжка та штукатурка. Це помешкання на високому поверсі, відповідно до знайденого оголошення, коштувало 17,7 мільйона гривень ($650 тис. за курсом долара того часу).

69-річна Галина Баранюк все життя мешкає у Чернівцях. Згідно з інформацією, отриманою журналістами від власних джерел, Галина Баранюк — пенсіонерка, раніше працювала бухгалтеркою на різних підприємствах у Чернівцях. Документ, наданий "Слідству.Інфо" джерелами, містить інформацію, що протягом 2014-2020 років Галина Баранюк разом заробила 495 тисяч гривень.

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Тобто в середньому її щомісячний дохід протягом зазначених семи років становив 6 тисяч гривень на місяць. З реєстру нерухомості журналісти дізналися, що Галина Баранюк не продавала об’єктів нерухомості, які могли б дозволити їй у 2021 році купити квартиру у Києві за 17,7 мільйона гривень.

Журналісти "Слідства.Інфо" також дослідили декларації міністра за 2019-2021 роки та не побачили інформації про позики, які він чи його дружина могли надати Галині Баранюк для купівлі квартири. "Дірки" у 17,7 мільйона гривень, яка могла б пояснити походження нерухомості, у деклараціях міністра за 2019-2021 рік також немає.

Влітку 2021 року, коли була придбана квартира преміумкласу у столиці, Віталій Коваль обіймав посаду голови Рівненської ОДА, на яку його призначив президент восени 2019 року. Від самого початку він був представником політсили "Слуга Народу".

Журналістка "Четвертої влади" Мирослава Примак у коментарі "Слідству.Інфо" каже, що коли Коваль прийшов керувати областю, кардинально змінилися ті, хто почав отримувати бюджетні кошти, зокрема, на ремонт та обслуговування доріг області.

"Перед тим як зайняти посаду голови адміністрації, він досить довго керував будівельною фірмою "ВВВ Монтаж". І ця фірма отримувала підряди, — розповідає Мирослава Примак. — Наші журналісти написали про це. І що змінилось? Вони просто викупили, як мені здається, бо офіційно таких даних, "Рівнеавтошляхбуд". Ця фірма стала забирати практично все експлуатаційне утримання доріг на Рівненщині, великий шмат, і, власне, поточні капітальні ремонти доріг. Ми простежили зв’язок між "Рівнеавтошляхбуд" і подумали, що це вплив Віталія Коваля, бо "Рівнешляхбуд" просто орендувала техніку і купувала асфальт цієї фірми".

На зв’язок між фірмами "ВВВ Монтаж" та "Рівнеавтошляхбуд" вказувало медіа "Bihus.Info". За весь час існування фірма "Рівнеавтошляхбуд" отримала підрядів на 5 мільярдів гривень, 4,5 з яких — після приходу Коваля на посаду керівника області у вересні 2019 року. Ці гроші пішли на будівництво, ремонт та обслуговування доріг області.

Нагадаємо:

Віталій Коваль був призначений міністром аграрної політики та продовольства 5 вересня 2024 року, до цього очолював Фонд державного майна.