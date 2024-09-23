В "Укренерго" пропонують підвищити тариф на передачу електроенергії

В "Укренерго" пропонують збільшити тариф на передачу електроенергії на 2025 р. на 48% - до 783,71 грн/МВт*год.

Про це повідомляє галузеве видання ExPro.

Тариф на передачу для "зеленої" металургії пропонується встановити на рівні 441,05 грн/МВт*год.

Як пише видання, остаточне рішення буде прийнято Регулятором після процедури відкритого обговорення.

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"Майже 50% витрат і надалі, за розрахунками системного оператора, займатиме витрати на виконання спеціальних обов'язків – 33,6 млрд грн з 77,1 млрд грн. Найбільше, 26 млрд грн, це витрати, пов'язані з виконанням спеціальних обов'язків для забезпечення загальносуспільних інтересів, крім приватних домогосподарств", - зазначає видання.

Витрати, пов’язані з купівлею електричної енергії з метою компенсації технологічних витрат електричної енергії у 2025 році плануються на рівні 18 349 300 тис. грн.

Нагадаємо:

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Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики й комунальних послуг (НКРЕКП) запровадила нову структуру граничних цін на електроенергію бізнесу з 1 червня.