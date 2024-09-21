Минэнерго объявило конкурс на трех независимых членов набсовета "Укрэнерго"

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Министерство энергетики объявило конкурсный отбор кандидатов на занятие трех должностей независимых членов наблюдательного совета "Укрэнерго"

Об этом говорится в заявлении Минэнерго.

Поскольку срок полномочий нынешних членов подходит к концу в 2024-2025 годах, Минэнерго объявило конкурс на три должности независимых членов совета, а также привлечет профессионального консультанта для помощи в отборе.

Одновременно с проведением конкурсного отбора независимых членов Минэнерго будет также определять и выбирать кандидатуры представителей государства в наблюдательном совете.

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Отбор всех членов - 4 независимых и 3 представителей государства - планируют завершить до 9 декабря.

"Процесс отбора членов Наблюдательного совета должен происходить в полном соответствии с действующим законодательством Украины, уставом компании и руководящими принципами корпоративного управления ОЭСР.

Наблюдательный совет будет сформирован прозрачно через конкурсную процедуру избрания независимых членов с соблюдением принципа разнообразия персонального и функционального состава", - добавили в министерстве.

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Первая задача нового совета - прозрачный конкурс на должность председателя правления "Укрэнерго".

Напомним:

Два независимых члена "Укрэнерго" подали заявления об увольнении во вторник 3 сентября, публично заявив о политическом давлении, которое стало причиной увольнения руководителя компании Владимира Кудрицкого. По их мнению, корпоративное управление "Укрэнерго" поставлено под сомнение. Еще одна вакансия независимого члена наблюдательного совета была не заполнена и до того, несмотря на многократные призывы партнеров к украинской власти.

Посол США в Украине Бриджит Бринк 6 сентября в заявлении журналистам в Киеве сказала, что Украина должна заполнить полный состав наблюдательного НЭК "Укрэнерго", независимые члены которого уволились в знак протеста против политически мотивированной отставки руководителя компании Владимира Кудрицкого.

Послы государств G7 заявили о важности скорейшего выбора "компетентных и профессиональных независимых экспертов" в наблюдательный совет НЭК "Укрэнерго", так как это важно для энергетической безопасности Украины и доверия международных партнеров.

Миссия МВФ согласовала выделение Украине транша в 1,1 млрд долл. Среди дальнейших условий - борьба с уклонением от уплаты налогов, восстановление деятельности независимого наблюдательного совета "Укрэнерго" и аудит НАБУ.

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