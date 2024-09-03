Члены набсовета "Укрэнерго", которые были против снятия Кудрицкого, увольняются

Глава наблюдательного совета "Укрэнерго" Даниэль Доббени и его член Педер Андерсон подали заявления о досрочном прекращении полномочий на фоне увольнения Владимира Кудрицкого.

Об этом говорится в заявлении, которое распространила пресс-служба НЭК "Укрэнерго".

"Мы считаем, что решение о досрочном увольнении руководителя "Укрэнерго" является политически мотивированным и, по результатам представленного отчета, для него не имеет никаких обоснованных оснований", - говорится в сообщении.

По их словам, с первых дней работы в наблюдательном совете "Укрэнерго" они чувствовали политическое давление и наблюдали попытки в обход конкурса назначить в правление компании людей, "профессиональные качества которых вызывали сомнения".

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"Мы регулярно получали отчеты от менеджмента Компании во время заседаний о негативном влиянии на репутацию Компании анонимных источников в соцсетях и давление на сотрудников со стороны правоохранительных органов", - продолжили они в заявлении.

По их мнению, корпоративное управление "Укрэнерго" поставлено под сомнение и они не видят смысла продолжать работу в наблюдательном совете.

"Нарушение принципов корпоративного управления и принятие решения об увольнении его руководителя без доказательства ненадлежащего управления является неприемлемым, и может сказаться на дальнейшем сотрудничестве "Укрэнерго" с операторами-членами ENTSO-E", - добавили они.

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Напомним:

По решению наблюдательного совета НЭК "Укрэнерго" от 2 сентября, Владимир Кудрицкий был уволен с должности главы компании.

Представители международных финансовых организаций обеспокоены возможным увольнением Владимира Кудрицкого и призывают приостановить важные управленческие решения до формирования наблюдательного совета "Укрэнерго".

Европейско-украинское энергетическое агентство (ЕУЭА) призвало наблюдательный совет НЭК "Укрэнерго" и президента Зеленского не спешить с увольнением Владимира Кудрицкого с должности главы "Укрэнерго".

Экономическая правда.