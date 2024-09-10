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G7: важно назначить компетентных независимых экспертов в набсовет "Укрэнерго"

Вторник, 10 сентября 2024, 09:00 - Артур Крыжный , Украинская правда

Послы государств G7 заявили о важности скорейшего выбора "компетентных и профессиональных независимых экспертов" в наблюдательный совет НЭК "Укрэнерго", потому что это важно для энергетической безопасности Украины и доверия международных партнеров.

Источник: сообщение G7 в сети X

Дословно: "В связи с увольнением председателя правления НЭК „Укрэнерго" и отставкой двух членов наблюдательного совета, Послы G7 отмечают важность быстрой организации процедуры по стандартам ОЭСР для определения компетентных и профессиональных независимых экспертов в наблюдательный совет". 

Детали: Послы G7 отметили, что это очень важно для энергетической безопасности Украины и доверия международных партнеров.

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Предыстория:

  • Посол США в Украине Бриджит Бринк 6 сентября в заявлении журналистам в Киеве сказала, что Украина должна заполнить полный состав наблюдательной НЭК "Укрэнерго", независимые члены которой уволились в знак протеста против политически мотивированной отставки руководителя компании Владимира Кудрицкого.
  • Как известно, два независимых члена "Укрэнерго" подали заявления об увольнении во вторник 3 сентября, публично заявив о политическом давлении, которое стало причиной увольнения руководителя компании Владимира Кудрицкого. По их мнению, корпоративное управление "Укрэнерго" поставлено под сомнение. Еще одна вакансия независимого члена наблюдательного совета была не заполнена и до того, несмотря на многократные призывы партнеров к украинской власти.

Украинская правда.

Укрэнерго
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