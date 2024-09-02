Наблюдательный совет уволил Кудрицкого с должности главы "Укрэнерго"

По решению наблюдательного совета НЭК "Укрэнерго" от 2 сентября, Владимир Кудрицкий был уволен с должности главы компании.

Об этом сообщают источники ЭП.

По данным ЭП и других изданий, во время заседания Ставки Верховного Главнокомандующего 30 августа 2024 года по ликвидации последствий последней российской атаки было принято решение об увольнении Кудрицкого.

Поздно вечером 2 сентября, наблюдательный совет "Укрэнерго" принял решение об увольнении Кудрицкого.

Реклама:

За увольнение проголосовали 4 члена наблюдательного совета, против - 2.

По информации "Суспільного", за увольнение проголосовали трое членов наблюдательного от государства - Юрий Токарский, Александр Баранюк, Юрий Бойко, и один независимый - Роман Пионковский. Еще двое независимых членов проголосовали против.

Кудрицкий будет главой "Укрэнерго до 4 сентября, после чего временно исполнять обязанности руководителя будет действующий член правления компании Алексей Брехт.

Реклама:

Читайте подробнее в дайджесте: Тест на независимость наблюдательного совета "Укрэнерго", самая масштабная атака по энергообъектам

Напомним:

Представители международных финансовых организаций обеспокоены возможным увольнением Владимира Кудрицкого и призывают приостановить важные управленческие решения до формирования наблюдательного совета "Укрэнерго".

Европейско-украинское энергетическое агентство (ЕУЭА) призвало наблюдательный совет НЭК "Укрэнерго" и президента Зеленского не спешить с увольнением Владимира Кудрицкого с должности главы "Укрэнерго".

Экономическая правда