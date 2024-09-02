Глава правления ПриватБанка Бёш покинет финучреждение в ноябре

Наблюдательный совет ПриватБанка досрочно уволит главу правления финучреждения Герхарда Бёша 1 ноября.

Об этом пишет "Интерфакс-Украина" со ссылкой на сообщение банка в системе Нацкомиссии по ценным бумагам.

Отмечается, что 1 ноября будет его последним рабочим днем.

"Основание такого решения: пункт 5 части первой статьи 41 КЗоТ Украины", - говорится в сообщении банка.

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Указанный пункт предусматривает увольнение по инициативе собственника или уполномоченного им органа в связи с прекращением полномочий должностных лиц.

Справка. Герхард Бёш занимает должность председателя правления ПриватБанка с 10 июня 2021 года. В июне 2024 года банк объявил, что Бёш покинет свою должность, и наблюдательный совет уже начал поиск нового руководителя.

Напомним:

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По результатам открытого конкурса Наблюдательный совет ПриватБанка назначил Ларису Чернышеву заместителем председателя правления банка (по вопросам финансов).

Председатель правления ПриватБанка Герхард Бёш покидает пост.

Наблюдательный совет "ПриватБанка" назначил Герхарда Бёша новым председателем правления в мае 2021 года.

Экономическая правда.