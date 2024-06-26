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Герхард Бёш уходит с должности главы ПриватБанка

Среда, 26 июня 2024, 14:14 - Артур Крыжный , Ярослав Винокуров

Глава правления ПриватБанка Герхард Бёш покидает пост.

Об этом сообщил собеседник ЭП в финучреждении.

Официальное решение должен вскоре объявить наблюдательный совет банка. Кроме этого, он должен объявить конкурс на избрание нового председателя правления.

Бёш будет исполнять обязанности руководителя ПриватБанка до момента избрания нового председателя правления и завершения всех связанных с этим процедур.

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Неофициально причиной отставки собеседники ЭП в банке называют несоответствие задач, которые ставились Бёшу, фактической реальности. В частности, когда его избирали на должность председателя правления крупнейшего украинского банка, то среди задач озвучивали подготовку к приватизации. В то же время в условиях войны, этот процесс поставили на паузу.

Напомним:

Наблюдательный совет "ПриватБанка" назначил Герхарда Бьоша новым председателем правления.

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17 крупнейших банков Украины во время Банковского форума "Экономической правды" подписали меморандум о льготном кредитовании проектов по восстановлению энергетической инфраструктуры.

Экономическая правда.

Приват финансы банки
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