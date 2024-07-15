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Наглядова рада ПриватБанку призначила нового заступника голови правління 

Понеділок, 15 липня 2024, 10:39 - Віктор Волокіта
 

За результатами відкритого конкурсу Наглядова рада ПриватБанку призначила Ларису Чернишову заступником голови правління банку (з питань фінансів). 

Про це повідомляє пресслужба банку. 

Згідно з повідомленням, вона приступить до виконання обов’язків CFO з 1 вересня 2024 року.

Лариса Чернишова приєдналась до команди ПриватБанку у 2017 році, а з 2018 виконує обов’язки членкині правління з питань керування ризиками (CRO). 

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Вона має 28-річний досвід роботи на керівних посадах у фінансовому секторі, зокрема у складі міжнародних банківських груп.

"На посаді фінансового директора пані Чернишова відповідатиме за  бюджетування, стратегічне фінансове планування та аналіз для підтримки продуктивності та сталого зростання банку", - йдеться в повідомленні. 

Нагадаємо:

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Голова правління ПриватБанку Герхард Бьош залишає посаду.

Економічна правда  

Приватбанк фінанси
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