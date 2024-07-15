Наглядова рада ПриватБанку призначила нового заступника голови правління
За результатами відкритого конкурсу Наглядова рада ПриватБанку призначила Ларису Чернишову заступником голови правління банку (з питань фінансів).
Про це повідомляє пресслужба банку.
Згідно з повідомленням, вона приступить до виконання обов’язків CFO з 1 вересня 2024 року.
Лариса Чернишова приєдналась до команди ПриватБанку у 2017 році, а з 2018 виконує обов’язки членкині правління з питань керування ризиками (CRO).
Вона має 28-річний досвід роботи на керівних посадах у фінансовому секторі, зокрема у складі міжнародних банківських груп.
"На посаді фінансового директора пані Чернишова відповідатиме за бюджетування, стратегічне фінансове планування та аналіз для підтримки продуктивності та сталого зростання банку", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо:
Голова правління ПриватБанку Герхард Бьош залишає посаду.
Економічна правда