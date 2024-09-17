Два госбанка надо будет докапитализировать на 3 млрд после повышения налогов

Если Верховная Рада введет для банковского сектора в 2024 году повышенное налогообложение на уровне 50%, два государственных банка не будут соответствовать требованиям к капиталу, и их придется докапитализировать из бюджета.

Об этом в интервью Forbes заявила первый заместитель главы Нацбанка Екатерина Рожкова.

Как пишет издание, в этом году НБУ перешел на новые требования к структуре капитала банков, которые на 100% соответствуют европейским подходам.

"Мы предполагали, что банки используют прибыль для органического выполнения этих требований", - отметила Рожкова.

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Но если с прибыли банков ретроспективно взыщут 50% (а не 25%, как прописано в законе сейчас) за весь 2024 год, два госбанка - Укрэксимбанк и Sense Bank - нарушат требование к капиталу, заявила замглавы НБУ.

Это потребует дополнительной докапитализации за счет бюджета.

"Мы оценили эту потребность в 3 млрд грн", - уточнила Рожкова.

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Напомним:

Верховная Рада проголосовала за законопроект #11416-д о повышении налогов в первом чтении.

В законопроект о повышении налогов №11416-д добавили пункт о налогообложении прибыли банков, но НБУ и Минфин категорически против этого.

НБУ считает слишком рискованным очередное повышение налога на прибыль банков до 50% и хочет до конца недели объявить пакет решений, который обеспечит расширение покрытия банками дефицита бюджета.